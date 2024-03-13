Немецкие министры и ключевые партнеры канцлера Германии Олафа Шольца по правящей коалиции настаивают, чтобы он изменил мнение и отказался от противодействия поставке на Украину крылатых ракет большой дальности Taurus, передает Bloomberg.

Шольц ранее неоднократно выступал против подобных поставок, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких военнослужащих, что полностью исключено.

Он также обеспокоен тем, что Taurus могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России. Опросы показывают, что в этом канцлера поддерживает большинство немцев, говорится в материале агентства.

Тем не менее министры настаивают, чтобы Шольц изменил мнение.«”Министр финансов Кристиан Линднер, лидер свободных демократов (СвДП, – ред.), не согласен с оправданием Шольца и еще надеется, что тот поменяет свое мнение… Роберт Хабек от партии Зеленых, министр экономики и вице-канцлер, также сочувствует законодателям, которые поддерживают отправку Taurus, и раздражен односторонним решением Шольца”, – говорится в сообщении Bloomberg.

В материале подчеркивается, что Шольца снова спросили о проблеме поставки Taurus в нижней палате парламента и “он не выказал никаких признаков отступления”.«”Благоразумие – это не то, что можно охарактеризовать как слабость. Скорее, благоразумие – это то, на что имеют право граждане этой страны”, – сказал канцлер законодателям.

В публикации говорится, что дебаты показывают, что этот вопрос, как и разногласия в коалиции, останутся в актуальной повестке немецкой политики.

Радио Sputnik сообщало, что в Госдуме предложили бундестагу расследовать обстоятельства возможного участия представителей ФРГ в преступлениях киевского режима.

Взято отсюда.