Освобождение Марьинки предоставляет российской армии серьезное преимущество на юго-западном участке фронта, заявил журналист Кристоф Ваннер.«”Им (российской армии, – ред.) на самом деле удалось взять Марьинку. <…> Это делает путь на западном и юго-западном участке фронта свободнее (для армии России, – ред.)”, – цитирует Ваннера РИА Новости.

В репортаже немецкому телеканалу Welt журналист подчеркнул, что российская армия продвигается и на других направлениях.«”На севере русские войска также идут вперед”, – отметил Ваннер.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил главе государства Владимиру Путину о полном освобождении российскими войсками Марьинки в ДНР.

Накануне радио Sputnik писало, как мировые СМИ отреагировали на сообщение о взятии Марьинки.

Взято отсюда.