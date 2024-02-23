СМИ: в Испании полагают, что к смерти Кузьминова причастны двое человек

Испанские спецслужбы предполагают, что к смерти российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова причастны двое человек, пишет местное издание El Pais.«”Его убийство <…> расследуется в условиях строгой секретности, <…> источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков”, – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

Автор статьи отметил, что расследованием убийства занимается Гражданская гвардия Испании.

Максим Кузьминов сбежал на Украину в августе 2023 года, угнав российский вертолет Ми-8. На борту были еще два члена экипажа, оба погибли. Позднее в ГУР Минобороны Украины заявили, что завербовали пилота и убедили его угнать вертолет.

Радио Sputnik писало, что власти Испании могли выдать Кузьминову поддельные документы.

Взято отсюда.