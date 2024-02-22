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СМИ: в Киеве осознают отчаянность своего положения

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СМИ: в Киеве осознают отчаянность своего положения

В Киеве осознают отчаянность своего положения в связи с продвижением российских войск, передает с Украины репортер немецкого телеканала Welt Грегор Швунг.«

"На Украине понимают, что они находятся в крайне трудной ситуации на фронте. Здесь, в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта", – цитирует Швунга РИА Новости.

По его словам, украинцев очень беспокоит ситуация в США с безуспешными попытками согласовать выделение новой помощи Киеву, так как никто не понимает, что делать, если денег не будет.«”У людей здесь нет плана “Б”. Никто не знает, как все будет продолжаться”, – сказал журналист.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Германии назвали причины успеха ВС РФ.

Взято отсюда.

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