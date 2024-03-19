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СМИ: в Лондоне допустили отправку британских солдат на Украину

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СМИ: в Лондоне допустили отправку британских солдат на Украину

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что вооруженным силам Соединенного Королевства, вероятно, придется участвовать в боях на Украине, пишет британская газета The Daily Mail. «

"Бен Уоллес призвал к межпартийному обязательству в размере 3% ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону, поскольку он предупредил, что британским войскам, возможно, придется воевать в Украине", – говорится в сообщении издания.

По словам Уоллеса, Британия не может ждать “лучших времен”, чтобы начать инвестировать в обороноспособность страны, отмечает автор публикации. «

"Нам нужно определять наши расходы на оборону не с точки зрения того, когда позволяют экономические условия, <…> а когда этого требует угроза", – приводит издание слова бывшего министра обороны.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал, откуда в бюджете Минобороны Великобритании появилась финансовая дыра.

Взято отсюда.

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