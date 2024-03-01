СМИ: в Париже придумали способ поставить перед РФ “стратегическую дилемму”

Франция рассматривает идею разрешить своим военным пересекать границу Украины, чтобы поставить перед РФ “стратегическую дилемму”, рассказали источники газеты Le Monde.

По данным издания, Париж отрицает присутствие своих военных на Украине и французский спецназ официально не пересекает границу этой страны.«

"Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений", – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

Эта мера рассматривается как средство создания “стратегической дилеммы” для России – предполагается, что французское военное присутствие могло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны ВС РФ, говорится в публикации.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США предостерегли НАТО от ввода войск на Украину.

Взято отсюда.