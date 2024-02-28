Члены террористической организации BYPOL, поддерживающие оппозицию, обучаются на польских военных полигонах, чтобы осуществить военный переворот в Белоруссии, заявил лидер организации Александр Азаров в интервью бельгийскому телеканалу VRT.«

"Группа бывших белорусских полицейских и военнослужащих заявляет, что у них есть план по свержению президента Белоруссии (Александра, – ред.) Лукашенко", – говорится в сообщении.

По словам Азарова, уже более 200 тысяч человек изъявили желание участвовать в “сопротивлении Лукашенко”, например, создавать баррикады или пробки на дорогах в стратегически важных местах. Около пяти тысяч также готовы проводить “специальные операции”.

Все члены BYPOL проходят подготовку на военных полигонах в Польше, где их обучают бывшие спецназовцы, добавил Азаров.«

"Здесь уже прошли обучение сотни человек", – приводит его слова телеканал.

В августе 2022 года Верховный суд Белоруссии признал BYPOL террористической организацией.

Радио Sputnik сообщало, что президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования.

Взято отсюда.