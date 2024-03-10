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СМИ: в Виннице пенсионерку лишили квартиры из-за поддержки РФ

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СМИ: в Виннице пенсионерку лишили квартиры из-за поддержки РФ

У 80-летней жительницы Винницы на Украине конфисковали квартиру за поддержку России, сообщает украинское издание ТСН.«

"Впервые на Украине за сепаратизм конфисковали квартиру. В Виннице суд отобрал жилье у пенсионерки, которая поддерживала Россию. <…> 80-летняя учительница из Винницы через российскую социальную сеть "Одноклассники" призывала (президента РФ Владимира) Путина прийти и спасти "бандеровскую Украину" и поддерживала лайками… других россиян", – говорится в публикации.

Отмечается, что женщина уехала в Россию к своим родственникам, поэтому ее судили заочно. Кроме конфискации квартиры, пенсионерку приговорили к четырем годам лишения свободы. Конфискованное жилье предлагают передать кому-то из ветеранов ВСУ, добавляет издание.

Радио Sputnik сообщало, что суд на Украине заочно приговорил главу ДНР Дениса Пушилина к 15 годам заключения.

Взято отсюда.

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