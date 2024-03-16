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СМИ: власти Германии “медленно, но верно” ищут для Украины “другое решение”

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СМИ: власти Германии "медленно, но верно" ищут для Украины "другое решение"

Власти ФРГ неохотно, но постепенно начинают понимать, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, считает журналист Геррит Зебальд.«

"Все громче звучат заявления, в том числе в дипломатических кругах ЕС, что уже нет веры в победу Украины, а именно в то, что у Киева получится вернуть потерянные территории. Раньше позиция была такова, что он должен их вернуть", — сказал обозреватель в эфире немецкого телеканала Welt.

Зебальд предположил, что с этим могло быть связано предложение лидера фракции социал-демократов в бундестаге Рольфа Мютцениха продумать варианты заморозки украинского конфликта, чтобы впоследствии завершить его.«

"Можно предположить, что Мютцених обрисовал сценарий выхода из конфликта, о чем, возможно, канцлер (ФРГ Олаф Шольц) уже давно думает. <…> Канцлер с главой парламентской фракции медленно, но верно прорабатывают варианты выхода. По крайне мере, они открыто говорят, что нужно найти другое решение, поскольку Украина уже не вернет территории", – подытожил журналист.

Радио Sputnik писало, что немецкий генерал в отставке Харальд Куят призвал Запад “точно уяснить”, что никакое “чудо-оружие” не поможет украинской армии одержать победу над ВС России.

Взято отсюда.

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