реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ: во Франции недовольны давлением Шольца на страны ЕС из-за Украины

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ: во Франции недовольны давлением Шольца на страны ЕС из-за Украины

Франция резко отреагировала на упрек канцлера Германии Олафа Шольца в недостаточной военной помощи Украине, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, канцлер ФРГ заявил об удвоении военной помощи киевскому режиму в этому году и призвал другие страны последовать примеру Германии, при этом намекая на крупные государства ЕС, такие как Франция, Испания, Италия.«

"В последние несколько недель он (Шольц, – ред.) высмеивал своих коллег в ЕС способом, который был очень необычен лично для него и для правил вежливости, действующих в Союзе", – говорится в материале.

Газета отмечает, что глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню “желчно” отреагировал на подобные упреки. Комментируя данные Кильского института мировой экономики, подсчитавшего, что Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, он заявил, что там “смешали все в кучу”.

Радио Sputnik сообщало, что во Франции пожаловались на импорт украинской птицы.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Люди выбегали из домов из-за мощного землетрясения в Алта-Ате

23.01.2024

 Происшествия

Экстренно госпитализированы выпрыгнувшие из домов люди во время мощного подземного толчка

23.01.2024

 Происшествия

Аэропорт приостановил работу из-за мощного землетрясения в соседней с Алтаем республике

23.01.2024

 Происшествия

До особого распоряжения жителей Алма-Аты попросили покинуть дома

23.01.2024

 Происшествия

В Белоярской крепости снова произошел пожар

23.01.2024

 Происшествия

Толчки землетрясения ощутили барнаульцы ночью

23.01.2024

 Происшествия

В Барнауле заметили извращенца

23.01.2024

 Происшествия

В Зауралье эвакуировали жильцов многоэтажек из-за мощного землетрясения. У зданий выставлен патруль. Фото

23.01.2024

 Происшествия

Мужчина считал свой пенис бесполезным и отрезал его

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске