СМИ: во Франции недовольны давлением Шольца на страны ЕС из-за Украины

Франция резко отреагировала на упрек канцлера Германии Олафа Шольца в недостаточной военной помощи Украине, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, канцлер ФРГ заявил об удвоении военной помощи киевскому режиму в этому году и призвал другие страны последовать примеру Германии, при этом намекая на крупные государства ЕС, такие как Франция, Испания, Италия.«

"В последние несколько недель он (Шольц, – ред.) высмеивал своих коллег в ЕС способом, который был очень необычен лично для него и для правил вежливости, действующих в Союзе", – говорится в материале.

Газета отмечает, что глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню “желчно” отреагировал на подобные упреки. Комментируя данные Кильского института мировой экономики, подсчитавшего, что Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, он заявил, что там “смешали все в кучу”.

Радио Sputnik сообщало, что во Франции пожаловались на импорт украинской птицы.

Взято отсюда.