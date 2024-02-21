Военнослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки

Военнослужащие 110-й бригады ВСУ оставили позиции в Авдеевке в ДНР без соответствующего приказа командования, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Позднее Министерство обороны России сообщило, что приказ был доведен до подразделений украинской армии спустя сутки после начала неконтролируемого отступления частей ВСУ из города.

В течение дня 17 февраля российские военнослужащие установили полный контроль над Авдеевкой.

По данным WP, выход подразделений ВСУ из города был хаотичным и плохо спланированным. Как отмечает один из украинских солдат, пожелавший остаться неизвестным, некоторым военным было приказано занять позиции, которые были уже уничтожены или взяты российскими силами.«

"Солдат заявил, что военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций, и усталость вынудила их покинуть свои позиции без предварительного согласования", – говорится в сообщении газеты, которое приводит РИА Новости.

Командующий отрядом 53-й бригады ВСУ Сергей рассказал, что не всем украинским военным удалось выбраться из города.«

"Его взвод уже передислоцирован в районы вокруг города и теперь ведет боевые действия в очень сложной ситуации", – пишет американское издание.

По словам Сергея, сдача Авдеевки “психологически сломала” некоторых украинских военнослужащих.«

"Большинство людей от всего этого в шоке", – добавил собеседник WP.

Радио Sputnik рассказало, что зарубежные СМИ пишут о последствиях взятия Авдеевки для ВСУ.

Взято отсюда.