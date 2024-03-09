Уничтоженный в зоне СВО танк Leopard. Архивное фото

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему не определились с применением на поле боя словенских танков М-55С, несмотря на то, что они по ряду показателей превосходят танки Leopard немецкого производства, пишет Forbes.

Отмечается, что Словения поставила эти тяжелые машины на Украину еще в 2022 году, но к настоящему моменту украинские войска всё еще пытаются найти им применение.«

"Украинская армия продолжает назначать и переназначать М-55С (на разные участки фронта, – ред.), пытаясь расширить свой танковый корпус", – сказано в статье .

Издание пишет, что по ряду характеристик М-55С превосходят немецкие Leopard, которые ВСУ используют в зоне боевых действий. Например, у танков словенского производства лучше система управления огнем и более совершенная броня.

На уходящей неделе радио Sputnik также сообщало, что ВС России впервые сбили в зоне СВО авиабомбу Hammer.

Взято отсюда.