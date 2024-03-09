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СМИ выяснили, что мешает украинцам ремонтировать американские гаубицы M777

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СМИ выяснили, что мешает украинцам ремонтировать американские гаубицы M777

Законодательство США не позволяет украинским компаниям ремонтировать поставленные американцами гаубицы M777, пишет журнал Foreign Policy.«”Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777″, – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

Отмечается, что при попытке сделать копии стволов эти компании столкнутся с риском нарушения права интеллектуальной собственности.

При этом ограничение на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома распространяется и на подрядчиков, так что их специалисты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом американской техники, добавляет издание.

Ранее радио Sputnik назвало еще одну причину проблем ВСУ с ремонтом техники.

Взято отсюда.

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