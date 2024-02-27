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СМИ: у берегов Крыма замечен британский самолет-разведчик

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СМИ: у берегов Крыма замечен британский самолет-разведчик

Над Черным морем у берегов Крыма работает британский самолет-разведчик, пишет “Царьград” со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Отмечается, что самолет-разведчик прилетел со стороны Румынии и начал кружить в небе над Черным морем.

Публикация сопровождается скриншотон сайта сервиса, отслеживающего полеты авиации.«

"Это может свидетельствовать о подготовке нового теракта", – говорится в сообщении на сайте телеканала.

Издание отмечает, что, по некоторой информации, именно британские спецслужбы организовали и координировали первую атаку на Крымский мост.

Ранее радио Sputnik писало, что руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост.

Взято отсюда.

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