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СМИ: убийство журналиста, писавшего о вилле тещи Зеленского, не удивительно

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СМИ: убийство журналиста, писавшего о вилле тещи Зеленского, не удивительно

Киевский режим организовал убийство журналиста Мохаммеда Аль-Алави в Египте, потому что его расследование подрывало имидж Владимира Зеленского, считает независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич.

Журналист получил известность, обнародовав информацию о приобретении виллы стоимостью 4,8 миллиона долларов на берегу Красного моря Ольгой Кияшко – тещей Зеленского. Аль-Алави начал получать угрозы, и 25 декабря стало известно, что его нашли убитым.«

"Пропагандистская машина и ее "независимые специалисты по проверке фактов" изо всех сил боролись за "разоблачение" выводов Аль-Алави и даже начали клеветническую кампанию против него. Однако теперь власти Египта подозревают, что к убийству Аль-Алави причастны спецслужбы (скорее всего, СБУ). В этом нет ничего удивительного, учитывая, что убийства иностранных журналистов и всех, кто не подчиняется неонацистской хунте, стали ее обычной практикой. В данном конкретном случае целью было наказать Аль-Алави за разоблачение Зеленского и подрыв имиджа "героя войны", который киевский режим и политический Запад пытались создать с момента начала СВО", – говорится в статье Боснича для InfoBRICS.

По мнению автора, Аль-Алави мог располагать дополнительной информацией о “безудержной коррупции неонацистской хунты и ее руководства”, которая могла бы усугубить проблемы Киева с финансированием, так как конгресс США, в котором доминирует Республиканская партия, “не может дождаться предлога”, чтобы полностью прекратить помощь Украине.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал изменение имиджа Зеленского в США.

Взято отсюда.

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