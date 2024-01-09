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СМИ: Украина может потерять больше территорий и втянуть НАТО в конфликт

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СМИ: Украина может потерять больше территорий и втянуть НАТО в конфликт

Украина в наступившем году может потерять еще больше территорий и от отчаяния попытаться втянуть НАТО в конфликт с Россией, считает Ян Бреммер, редактор-консультант американского журнала Time и глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group.«

"У России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество. 2024 год – это переломный момент в конфликте: если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию в ближайшее время, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и вполне могут расшириться", – говорится в статье Бреммера.

По словам эксперта, сокращение политической и материальной поддержки со стороны США стало “серьезным ударом” для Киева, перспективы получения европейской помощи “лишь немногим лучше”, при этом Украина “отчаянно нуждается” в дополнительных войсках.«”По всем этим причинам Киев в этом году пойдет на больший военный риск, включая удары по большему количеству целей внутри России, что вызовет беспрецедентную реакцию России и может втянуть НАТО в конфликт”, – опасается эксперт.

Ранее радио Sputnik писало, какое развитие ситуации на Украине спрогнозировал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.

Взято отсюда.

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