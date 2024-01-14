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СМИ: Украина может вступить в новый конфликт из-за договора с Британией

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СМИ: Украина может вступить в новый конфликт из-за договора с Британией

Украина может вступить в военный конфликт с Аргентиной из-за соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, заключенного с Великобританией, пишет издание “Страна.ua”.«”В подписанном между Украиной и Британией соглашении о безопасности есть пункт 7, который гласит: “участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные способности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь”, – говорится в публикации украинского издания.

Автор статьи предполагает, что один из наиболее вероятных сценариев, при котором Британии потребуется помощь Украины – это конфликт с Аргентиной из-за принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.«”(Президент Аргентины) Хавьер Милей уже заявил о намерениях восстановить суверенитет страны над этими клочками суши в южной части Атлантики, которые Лондон считает своей территорией. <…> Если в битву за Фолкленды включатся ВСУ, то это может поменять ход войны”, – пишет автор статьи.

Также Лондон может попросить помощи Киева в том случае, если Шотландия провозгласит независимость. Тогда ВСУ “огнем и мечом” будут восстанавливать власть Британии над мятежными территориями.«”Седьмой пункт в договоре возник, судя по всему, не случайно”, – подытожила “Страна.ua”.

Радио Sputnik писало, что украинцы усомнились в полезности визита премьера Великобритании Риши Сунака в Киев.

Взято отсюда.

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