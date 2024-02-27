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СМИ: украинцам, кричавшим “Ахмат – сила”, грозит до семи лет тюрьмы

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СМИ: украинцам, кричавшим "Ахмат – сила", грозит до семи лет тюрьмы

В Киевской области силовики нашли и заставили извиниться молодых людей, которые на вечеринке кричали “Ахмат – сила” и стреляли в воздух, пишет украинское издание “Страна.ua”.

Инцидент произошел во время комендантского часа в поселке под Киевом во время празднования дня рождения одного из участников вечеринки. Гости в какой-то момент решили пострелять в воздух и начали кричать “Ахмат – сила”.

Видео попало в Сеть, и парней начали искать. Позже один из участников вечеринки в присутствии сотрудников СБУ попросил прощения у жителей Украины и назвал “Ахмат” “террористами”.«

"СБУ установила личности и местонахождение шести жителей Киевской области 17-21 года, которые были на видео. <…> Парням… грозит до 7 лет тюрьмы", – говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания.

Радио Sputnik сообщало, что жителя Калининграда подозревают в передаче информации СБУ.

Взято отсюда.

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