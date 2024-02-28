СМИ: украинец стал “многодетным” ради побега за границу

Жителя Украины, купившего свидетельство о рождении третьего ребенка, чтобы покинуть страну, задержали в Закарпатской области на границе с Венгрией, сообщает ТСН со ссылкой на управление погранслужбы.

В материале отмечается, что при проверке документов на пункте пропуска “Тиса” 27-летний мужчина представился как многодетный отец, предъявив три свидетельства о рождении детей. Однако пограничники установили, что одно из них является ненастоящим.

Украинец признался, что купил поддельный документ на третьего ребенка в интернете за 2 000 долларов, сообщает издание.

Еще одного уклониста поймали на пункте пропуска “Чоп. Житель Ивано-Франковска пытался покинуть Украину на поезде. Он показал пограничникам временное удостоверение военнообязанного и справку о непригодности к военной службе. Оба документа оказались фальшивками, добавляет телеканал “360”.

Ранее радио Sputnik рассказало, почему украинцы в Польше выстраивались в огромные очереди за новыми паспортами.

Взято отсюда.