СМИ: украинский конфликт усиливает раскол в Европе

Вопросы финансовой и военной помощи Украине стали причиной усиления раскола между Западной и Восточной Европой, пишет агентство Bloomberg.«

"Спор о том, как пополнить критически низкие запасы артиллерийских снарядов на Украине – и где их следует закупать – создает все более глубокий раскол в Европе, когда Восток обвиняет Запад в неспособности слушать", – говорится в статье.

При этом восточная часть все более агрессивно обвиняет западную в том, что они “не прислушиваются” к просьбам Киева поставить больше вооружения.

“Настроения в дипломатических кругах таковы, что, если Россия в конечном итоге выиграет в конфликте на Украине, Западная Европа не получит прощения и весь проект европейской интеграции после падения Берлинской стены может оказаться под угрозой, поскольку этот раскол станет неизгладимым шрамом”, – добавляет агентство.

При этом, по словам высокопоставленного европейского чиновника, страны в западной части не осознают, что поражение Украины будет стоить им доверия Восточной Европы, добавляет EADaily.

Радио Sputnik сообщало, что комитеты Европарламента одобрили создание фонда для долгосрочной помощи Украине.

Взято отсюда.