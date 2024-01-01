СМИ усомнились в способности ПВО Украины отбить все удары ВС РФ этой зимой

Украинская ПВО этой зимой будет не в состоянии отразить наносимые российской армией удары в связи с нехваткой ракет-перехватчиков, пишет британская газета The Telegraph.«

"Боеприпасы некоторых систем им придется экономить еще больше, чем сейчас… Может получится так, что им придется не реагировать на некоторые цели, потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков", – приводит издание слова военного аналитика Джимми Раштона.

Отмечается, что особую обеспокоенность вызывает возможная нехватка ракет-перехватчиков систем ПВО Patriot, которые есть в распоряжении Киева.

Накануне радио Sputnik сообщало, что российские средства ПВО сбили над Курской областью украинский ударный дрон самолетного типа.

Взято отсюда.