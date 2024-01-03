Атаки украинских войск на Белгород по приказу Владимира Зеленского могут обернуться для Киева полным прекращением поддержки со стороны Запада, считает экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.«

"Зеленский делает ставку на то, что атаки на российские города усилят поддержку Запада. Это кажется маловероятным. Вероятно, эти действия могут привести к совершенно иным результатам для Киева, потому что Москва может наказать поставщиков ракет, что грозит расширением конфликта", – написал он в материале для интернет-издания Asia Times.

Автор отметил, что действия Зеленского, провоцирующие расширение конфликта на территорию России, могут вызвать страх как в Евросоюзе, так и в НАТО. В результате шаги Запада для заключения договоренностей с Москвой могут ускориться, подчеркнул обозреватель. «

"Атаки Зеленского на российский город ошибочны и могут стать смертельной раной, нанесенной самому себе", – заключил Брайен.

Радио Sputnik сообщало, что ОБСЕ не стала осуждать удары по Белгороду.

Взято отсюда.