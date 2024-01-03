Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ узнали, чем будет расплачиваться Зеленский за удар по Белгороду

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ узнали, чем будет расплачиваться Зеленский за удар по Белгороду

Атаки украинских войск на Белгород по приказу Владимира Зеленского могут обернуться для Киева полным прекращением поддержки со стороны Запада, считает экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.«

"Зеленский делает ставку на то, что атаки на российские города усилят поддержку Запада. Это кажется маловероятным. Вероятно, эти действия могут привести к совершенно иным результатам для Киева, потому что Москва может наказать поставщиков ракет, что грозит расширением конфликта", – написал он в материале для интернет-издания Asia Times.

Автор отметил, что действия Зеленского, провоцирующие расширение конфликта на территорию России, могут вызвать страх как в Евросоюзе, так и в НАТО. В результате шаги Запада для заключения договоренностей с Москвой могут ускориться, подчеркнул обозреватель. «

"Атаки Зеленского на российский город ошибочны и могут стать смертельной раной, нанесенной самому себе", – заключил Брайен.

Радио Sputnik сообщало, что ОБСЕ не стала осуждать удары по Белгороду.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция в Украине

“Мало было?” Захарова пригрозила Польше новыми ракетами с Украины

03.01.2024

 Мир

“Они наносят избирательные удары”. Захарова об обстрелах Белгорода

03.01.2024

 Мир

“Это же абсурд”. Захарова прокомментировала “выпады” МИД Чехии в СБ ООН

03.01.2024

 Мир

У них во всем теперь Украина виновата. Захарова о новой позиции Запада

03.01.2024

 Мир

“Мы им поперек горла”. Захарова высказалась о “пяти шагах” Кулебы

03.01.2024

 Мир

Прошлый год это показал. В Киеве высказались о “победе над Путиным”

03.01.2024

 Мир

Зеленский подсчитал число ракет, выпущенных по Украине за пять дней

03.01.2024

 Мир

В Польше призвали передать Украине ракеты для “ответа” РФ

03.01.2024

 Мир

“Выполните свою задачу”. Бербок осадили после слов о Путине

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix