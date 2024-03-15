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СМИ узнали, как Запад мешает Украине развивать собственный ВПК

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СМИ узнали, как Запад мешает Украине развивать собственный ВПК

Украина вынуждена закупать дорогостоящее вооружение у западных производителей, из-за чего страдает ее собственный военно-промышленный комплекс, пишет американский журнал Newsweek. «

"Из 68 миллиардов долларов военной и связанной с ней помощи, которые конгресс одобрил для Киева, почти 90 процентов потрачено в США. С 2022 года Министерство обороны Украины закупило 350 000 единиц боеприпасов только в Евросоюзе", – говорится в материале.

Отмечается, что Киев пытался убедить союзников направить инвестиции в украинскую оборонную промышленность и покупать украинское вооружение, однако Запад настаивает на закупке дорогостоящего иностранного оружия. Кроме того, Украина не может продавать свою продукцию за границу, поскольку лицензии на экспорт не выдавались с момента начала конфликта, пояснило издание со ссылкой на источник.«

"Отсутствие государственных заказов от Киева может вынудить отечественные оружейные заводы сократить персонал и замедлить разработку новых видов оружия, что угрожает способности Украины воевать с Россией", – заключил автор материала.

Радио Sputnik писало, что Украина перейдет на специальный режим для ОПК в 2024 году.

Взято отсюда.

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