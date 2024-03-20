Производство снарядов натовского калибра 155 миллиметров начнется на Украине не раньше второй половины текущего года, пишет американская газета The Washington Post.«

"Украинские оборонные компании также стараются удовлетворить острую потребность военных, производя собственные 155-мм снаряды стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными спонсорами Украины. Этих снарядов на фронте катастрофически не хватает, но представитель государственной оборонной компании "Укроборонпром" заявил, что производство начнется не раньше второй половины этого года", – говорится в статье.

По словам украинских чиновников, наращивать производство снарядов мешает целый список проблем – от отсутствия адекватного финансирования до нехватки пороха.

“Узкие места” в цепочках поставок и резкий рост международного спроса, отчасти вызванный конфликтами на Украине и в секторе Газа, привели к исчерпанию запасов пороха и ракетного топлива, что вызывало периодические остановки производства на Украине, рассказал заместитель генерального директора компании “Украинская Броня” Максим Поливяный.«”Мы дойдем до того, что будем производить столько боеприпасов, на сколько найдем пороха”, – дал прогноз представитель “Укроборонпрома”.

Ранее радио Sputnik сообщало, что на Украине похвастались наличием собственных ракет большой дальности.

Взято отсюда.