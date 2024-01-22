реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СМИ узнали о гибели сына французского генерала при ударе ВКС по Харькову

Подписывайся на ГОРНЯК22!

СМИ узнали о гибели сына французского генерала при ударе ВКС по Харькову

Сын французского бригадного генерала запаса Фредерика Дриона Алексис убит при ракетном ударе по наемникам в Харькове, пишет Sputnik Mundo.«

"Алексис происходит из семьи французской военной элиты. Его отец – полковник кавалерии Фредерик Дрион, назначенный командиром 1-го драгунского полка Люр в 1989 году. В 2001 году он был назначен бригадным генералом запаса и президентом Федерации драгун Национального союза бронетанковой армии", – говорится в статье.

Дрион также участвовал в кампании по сбору средств для украинской армии, призывая в своих социальных сетях французов внести деньги. Он значится в списке наемников, ликвидированных при российском ракетном ударе по базе наемников в Харькове, уточняется в публикации.

Вечером 16 января ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по базе наемников в Харькове, было уничтожено более 60 боевиков.

Ранее радио Sputnik писало, сколько наемников из Франции вступило в ВСУ с начала СВО.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Рубцовск

Юго-Западное ДСУ традиционно помогло отпраздновать праздник Крещения в Змеиногорске

23.01.2024

 Новости Барнаул

Владислав Токарев, астроном-любитель: «Мы наблюдаем Вселенную с чувством восторга»

23.01.2024

 Новости Барнаул

Как спланировать 2024 год: советы по тайм-менеджменту

23.01.2024

 Новости Барнаул

Какие сувениры привозят туристы из путешествий по Сибири?

23.01.2024

 Новости Барнаул

Губернатор Виктор Томенко поручил чиновникам наладить отопление в Славгороде

23.01.2024

 Новости Барнаул

СК потребовал отправить автора “Марафона желаний” Блиновскую под стражу

23.01.2024

 Новости Барнаул

Рубцовчанин украл велосипед, воспользовавшись оставленным в замке ключом

23.01.2024

 Новости Барнаул

Житель Новоалтайска заколол женщину ножом, а потом спрятал её тело

23.01.2024

 Новости Барнаул

На Алтае прошли обыски у адептов запрещенной оккультной секты

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске