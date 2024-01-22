СМИ узнали о гибели сына французского генерала при ударе ВКС по Харькову

Сын французского бригадного генерала запаса Фредерика Дриона Алексис убит при ракетном ударе по наемникам в Харькове, пишет Sputnik Mundo.«

"Алексис происходит из семьи французской военной элиты. Его отец – полковник кавалерии Фредерик Дрион, назначенный командиром 1-го драгунского полка Люр в 1989 году. В 2001 году он был назначен бригадным генералом запаса и президентом Федерации драгун Национального союза бронетанковой армии", – говорится в статье.

Дрион также участвовал в кампании по сбору средств для украинской армии, призывая в своих социальных сетях французов внести деньги. Он значится в списке наемников, ликвидированных при российском ракетном ударе по базе наемников в Харькове, уточняется в публикации.

Вечером 16 января ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по базе наемников в Харькове, было уничтожено более 60 боевиков.

Ранее радио Sputnik писало, сколько наемников из Франции вступило в ВСУ с начала СВО.

Взято отсюда.