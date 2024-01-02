СМИ узнали о реакции Зеленского на слова Залужного о провале ВСУ

Владимир Зеленский крайне негативно отреагировал на словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного иностранным журналистам о провале военных на фронте, пишет Financial Times.«

"До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями, когда в ноябре в интервью журналу The Economist сказал, что ситуация зашла в тупик – запретное слово в правительственных кругах, которое привело (главу киевского режима, – ред.) в ярость", – сказано в статье.

Вместе с тем, говорится в публикации, сейчас ни Зеленский, ни военное командование не хотят отвечать за массовый призыв украинцев на фронт.

Радио Sputnik сообщало, как Залужный прокомментировал ситуацию с обнаружением “прослушки” в кабинете.

Взято отсюда.