США не позволили Украине попытаться начать контрнаступление в Запорожской области в 2022 году, когда эта идея была очень рискованной, но еще не такой абсолютно безнадежной, как годом позднее, пишет портал Business Insider.«”Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный выступил за смелое и, по некоторым наблюдениям, рискованное контрнаступление в 2022 году, которого так и не произошло, говорится в новой книге “Наши враги исчезнут” Ярослава Трофимова, главного корреспондента The Wall Street Journal по иностранным делам. Это был план прорваться через часть Запорожской области и перерезать так называемый сухопутный мост, чтобы изолировать российские войска в Крыму”, – рассказывает издание.

Отмечается, что и Залужный, и Владимир Зеленский выступали за этот план в ходе обсуждений стратегии с западными партнерами, прося для его реализации “всего лишь” 90 дополнительных гаубиц и “достаточное количество” снарядов к ним.

Однако, по данным Трофимова, американские чиновники отнеслись к замыслу настороженно, так как Украина “не продемонстрировала никакого наступательного мастерства”.«”Были опасения, что наступление из Бердянска на Мелитополь и вниз к Азовскому морю может создать уязвимые места на линии фронта, особенно с учетом неопределенности относительно того, сможет ли Украина координировать бригады для эффективного наступления. С точки зрения США, пишет Трофимов, “провал был вероятен, а его последствия потенциально катастрофичны”. Такой рискованный шаг мог привести к стратегическому проигрышу, в результате которого Россия захватила бы оставшуюся часть Запорожья, а затем и Днепропетровск”, – говорится в статье.

В итоге США, от которых зависела большая часть военной помощи, вынудили Залужного сосредоточиться на Херсоне – “это был более безопасный вариант, и ставки были ниже”, пишет издание.«”Причина, по которой мы рекомендовали сделать это в Херсоне, заключалась в том, что у них не было обученного персонала и оборудования для перехода на юг. Мы думали, что, если они откусят на юге больше, чем смогут прожевать, их разобьют”, – объяснил Трофимову высокопоставленный представитель Пентагона.

В итоге ВСУ попытались провести наступление в Запорожской области только осенью 2023 года, но попытка провалилась, так как российские войска к этому моменту достаточно хорошо подготовились к обороне.

Радио Sputnik также рассказало, как в Госдуме отреагировали на новый план Зеленского относительно Крыма.

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