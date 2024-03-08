СМИ узнали об изменениях в подготовке французских военных из-за Украины

Французские военнослужащие на учениях стали готовиться к конфликту высокой интенсивности с вероятным противником, сравнимым с ними по огневой мощи, пишет издание Politico.

В этой традиционная подготовка к борьбе с повстанцами в таких местах, как Мали и Афганистан, отошла на второй план, сказано в материале.«

"Мир раскрыл свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не каждый здесь друг. Мы готовимся к культуре бдительности, готовности в кратчайшие сроки. CENTAC – единственное место (во Франции, – ред.), где можно увидеть, что такое война", – рассказал изданию полковник Аксель Дени, руководящий центром боевой подготовки на востоке Франции.

Отмечается, что лагерь CENTAC, развернутый на площади 120 квадратных километров, – единственное место, где различные подразделения французской армии – пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры, обычно разбросанные по стране – могут проводить совместные учения, и где круглый год задействованы два десятка танков Leclerc.«”Офицеры не называют потенциальных врагов, но обучение направлено на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия”, – говорится в статье.

По словам офицеров, на полигоне военнослужащие отрабатывают умение избегать лобовых атак, которые приводят к огромным жертвам и не могут отбросить врага – в этом заключается “главный урок Украины”.«”Вместо этого пехота, бронетехника, инженеры и артиллерия, объединенные с новыми технологиями, такими как дроны, которые передают информацию обратно войскам и обеспечивают убойную силу на поле боя, должны работать вместе”, – поясняет автор статьи.

По словам офицеров, украинский конфликт показал важность умения вести общевойсковой бой – “армии, неспособные объединить танки, артиллерию и пехоту, подвергаются огромному риску”.

На финальных этапах тренировки французские солдаты спят в среднем четыре часа в сутки, в этих условиях им приходится принимать решения, вести радиоэлектронную борьбу, решать проблемы, связанные с логистикой и противодействию возможной химической угрозе.

Кроме того, они учатся работать с картами вместо компьютеров и телефонов, так как противник может заблокировать связь или использовать сигнал для наведения на цель, говорится в материале Politico.

Радио Sputnik также рассказало, как меняется подготовка ВС США из-за событий на Украине.

Взято отсюда.