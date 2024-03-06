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СМИ узнали, почему Зеленская отказалась ехать в США

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СМИ узнали, почему Зеленская отказалась ехать в США

Супруга Владимира Зеленского Елена не будет присутствовать на выступлении президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта из-за запланированных событий в ее графике, сообщает издание “Украинская правда”.

Американская газета The Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщала, что Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Байдена. Как сообщало издание, вероятная причина отказа – потенциальное присутствие на мероприятии вдовы Алексея Навального* Юлии Навальной.«

"Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике первая леди не сможет принять участие в событии. Причина в том, что "наложились графики", – говорится в сообщении издания.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее подтвердила приглашение вдовы Навального* на выступление Байдена в конгрессе 7 марта. Она также уточнила, что Юлия не сможет присутствовать на мероприятии.

Радио Sputnik также писало, как МИД Венгрии объяснил отказ Зеленскому во встрече с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Взято отсюда.

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