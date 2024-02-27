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СМИ: Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

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СМИ: Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации солдат-срочников, поступивших на службу в октябре 2021 года, пишет РБК.

Согласно документу, военнослужащие срочной службы, срок которой истек во время военного положения, будут уволены в запас в сроки, которые должны быть установлены пока неизданным указом Зеленского, говорится в публикации.

Отмечается, что, согласно документу, демобилизованных не будут призывать на военную службу в течение 12 месяцев после увольнения в запас.

Уточняется, что всего за 2021 год на военную службу отправились примерно 27 тысяч украинцев. После этого призывы срочников не проводились, в стране была введена мобилизация.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Александр Форманчук предупредил, что на Украине может начаться организованное сопротивление мобилизации.

Взято отсюда.

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