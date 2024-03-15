Российские войска в последние недели ведут почти непрерывный огонь по позициям ВСУ на Авдеевском направлении из всех видов артиллерии, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.«

"Артиллерия врага последние недели вообще сорвалась с цепи, как они (солдаты ВСУ, – ред.) сказали. Начиная от ствольной артиллерии и заканчивая реактивной", – сказал он в эфире украинского телеканала "Прямой".

Кривонос отметил, что на вооружении у российской армии находится достаточное количество артиллерийских установок, чтобы не только вести массированный огонь по ВСУ, но и оперативно стягивать резервы к нужным участкам фронта.«”Это не паника, это констатация факта”, – отметил генерал.

Радио Sputnik писало, что не понравилось главкому ВСУ Александру Сырскому на Авдеевском направлении.

Взято отсюда.