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“Сотни спасенных”. Турчак рассказал об успехах бригады беспилотной авиации

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"Сотни спасенных". Турчак рассказал об успехах бригады беспилотной авиации

Более пяти тысяч целей уничтожили ВС России при поддержке первой бригады беспилотной авиации ГРОМ “Каскад” в зоне спецоперации, сообщил секретарь Генсовета “Единой России” Андрей Турчак.«”За время работы подразделения, которое начиналось с расчета добровольцев “Единой России” и “Боевого братства” совершено почти 13 тысяч вылетов. Уничтожено более 5,5 тысячи целей. За этими цифрами – сотни спасенных жизней”, – написал он в Telegram-канале.

По словам Турчака, после объявления частичной мобилизации в зону СВО добровольно отправились депутаты “Единой России”, волонтеры “Молодой Гвардии Единой России” и “Волонтерской Роты Боевого Братства”. Все они продолжают нести службу на разных участках фронта.

Турчак также выразил благодарность зампредседателю комитета Госдумы по обороне, командиру бригады Дмитрию Саблину, получившему звезду Героя ДНР, добавляет URA.ru.

Операторы дронов с октября 2022 года работали как БАРС “Каскад”. В октябре 2023 года подразделение стало именоваться бригадой беспилотной авиации ГРОМ “Каскад”, а в ноябре вошло в состав ВКС России.

Радио Sputnik сообщало, что российские эксперты изучили захваченный украинский FPV-дрон.

Взято отсюда.

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