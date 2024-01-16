“Сотню нардепов можно”. В Раде выступили за мобилизацию части депутатов

Часть народных депутатов Верховной Рады может быть мобилизована, считает украинский парламентарий Михаил Цымбалюк.«”Народные депутаты Украины тоже должны подлежать мобилизации. Это моя позиция, дискуссии продолжаются…. В действующее законодательство попадают (освобождаются от мобилизации, – ред.) и депутаты предыдущих созывов. Единственное, нам нужно выработать норму, как сохранить действующую Раду”, – цитирует Цымбалюка украинский телеканал “Эспрессо”.

Он добавил, что для принятия законов и сохранения конституционного большинства в Раде должно оставаться 300 депутатов – сейчас их около 400.«”Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации – это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60 лет, то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать”, – отметил Цымбалюк.

Радио Sputnik сообщало, что в Сети появились кадры “силовой” мобилизации украинцев в Ивано-Франковске.

Взято отсюда.