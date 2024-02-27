реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Совершенно конкретный образ»: автор закона о ЛГБТ* объяснил, в каком виде лучше не появляться на улице

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Александр Хинштейн считает, что экстравагантный образ горожан вредит детям

27 февраля 2024, 13:3395Написать комментарий

«Совершенно конкретный образ»: автор закона о ЛГБТ* объяснил, в каком виде лучше не появляться на улице

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, принятый в конце 2022 года, до сих пор наводит немало шороха. В ноябре прошлого года Верховный суд признал движение экстремистским, а относительно недавно масла в огонь подлил случай с девушкой из Нижнего Новгорода, которую арестовали на пять суток за ношение сережек в цветах радуги — суд посчитал это демонстрацией экстремистской символики.

Один из авторов запретительного закона Александр Хинштейн заявил в интервью «Комсомольской правде», что в данном случае историю «довели до абсурда», и в то же время описал «совершенно конкретный образ», за который могут наказать.

— Представим — идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами, ногти у него накрашены. Это демонстрация принадлежности к запрещенному движению или его образ такой? — задается вопросом Хинштейн. — Есть принципы морали, общепризнанного поведения. <…> Человека накажут не за длинные ногти, а за их демонстрацию.

По словам депутата, вызывающий образ — «нарушение порядка, явное неуважение к обществу».

— Да, каждый человек свободен. Но свобода каждого заканчивается там, где начинается свобода другого человека, — подытожил Хинштейн.

В то же время он отметил, что саму радугу законом никто не запрещал.

— В нормальной семицветной радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ* — нет. Можно любую историю довести до абсурда… В Ленобласти решили переименовать детский фестиваль «Радуга», я публично попросил: оставьте название. Нет претензий к радуге, — заявил автор закона.

* 30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

Взято Источник
27.02.2024

горняк22 телеграм
Актуальные проблемы переработки меда и пчелопродуктов обсудили на отраслевом совещании в Алтайском ГАУ

Актуальные проблемы переработки меда и пчелопродуктов обсудили на отраслевом совещании в Алтайском ГАУ

Сегодня, 27 февраля, в Алтайском государственном аграрном университете состоялось отраслевое…

Узнать больше
СМИ: конфликт на Украине достиг поворотной точки

СМИ: конфликт на Украине достиг поворотной точки

Конфликт на Украине достиг поворотного момента, который может поставить под…

Узнать больше
В Киеве подготовили обращение по поводу легитимности Зеленского, пишут СМИ

В Киеве подготовили обращение по поводу легитимности Зеленского, пишут СМИ

Офис Владимира Зеленского подготовил текст обращения в Конституционный Суд по…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp