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“Совесть есть?” Лавров обратился к западным политикам из-за Украины

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"Совесть есть?" Лавров обратился к западным политикам из-за Украины

Заявление западных политиков о “борьбе украинцев за европейские ценности” демонстрирует отсутствие у них совести, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.«

"Когда тот же (канцлер ФРГ Олаф) Шольц, та же (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок, та же (глава Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен и (президент Франции Эммануэль) Макрон, когда они говорят, что мы должны поддерживать Украину до самой победы, потому что Украине бьется за наши демократические ценности. Совесть есть?" – сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Лавров обратил внимание, что в последние годы Киев принял ряд законов, запрещающих “все русское” и поощряющих идеологию нацизма.«”Когда там батальоны со свастикой и нашивками дивизий СС маршируют. Вот такие теперь европейские ценности, если верить заявлениям европейских политиков”, – заключил министр.

Радио Sputnik сообщало, кто науськивает Владимира Зеленского бомбить Крым.

Взято отсюда.

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