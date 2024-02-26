Первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне СВО, уничтожен в районе Авдеевки, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.«

"Наши военные сообщили о уничтожении первого Abrams в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили", – сказал собеседник информагентства.

Гагин добавил, что любая иностранная техника уязвима и новые поставки ВСУ в итоге “пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса”.

Радио Sputnik рассказало, о какой уязвимости Abrams ранее писали американские СМИ.

Взято отсюда.