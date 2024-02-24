Киев в 2023 году требовал от военного руководства предоставить планы по достижению победы, рассказал советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров.

По его словам, в прошлом году Киев был обеспокоен положением на фронте и требовал, чтобы военное руководство представило “дорожную карту для победы”. При этом украинские власти не уточнили, сколько живой силы и боеприпасов будет предоставлено ВСУ на исполнение плана.«”Это то, что <…> наше политическое руководство не понимало <…>, когда оно потребовало от военных планы без стратегических резервов и ресурсов”, – рассказал Назаров американской газете The New York Times.

Сейчас власти Украины пытаются найти новый путь продвижения вперед на поле боя, однако лучшее, на что Киев может надеяться в 2024 году, – это держать оборону, заключает автор статьи.

Радио Sputnik писало, что ждет ВСУ после потери Авдеевки.

Взято отсюда.