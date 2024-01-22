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“Совсем не стыдно?” Зеленского осудили за его слова в день удара по Донецку

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"Совсем не стыдно?" Зеленского осудили за его слова в день удара по Донецку

Пользователи социальной сети Х осудили Владимира Зеленского после его слов о российской агрессии в день, когда ВСУ нанесли удар по Донецку.«

"Тебе совсем не стыдно, да? Как у тебя еще наглости хватает говорить об "агрессии" и "терроре", когда те, кого ты называешь "защитниками", убили более двадцати невинных людей?" – приводит РИА Новости слова пользователя соцсети.

«

"Вы, господин, подлый лжец", – отметил комментатор.

«

"Проваливай", – заключил участник дискуссии.

В воскресенье утром, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, в результате которого погибло более двух десятков мирных жителей, также более 20 человек получили ранения.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Пушилин объявил 22 января днем траура в ДНР по жертвам обстрела ВСУ Донецка.

Взято отсюда.

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