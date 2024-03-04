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“Созданы для угнетения”. Макгрегор о перспективах армий Запада на Украине

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"Созданы для угнетения". Макгрегор о перспективах армий Запада на Украине

Западные армии не готовы к участию в украинском конфликте, считает бывший советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.«”Наши сухопутные войска в ужасном состоянии. Вы видели новости о (президенте Франции Эммануэле) Макроне, который… предложил, чтобы европейцы были готовы к походу на восточную Украину… Это, по сути, бутафорские армии. Они созданы для угнетения тех, кто не может защитить себя в Северной Африке, на Ближнем Востоке или в других частях Африки”, – цитирует Макгрегора РИА Новости.

В интервью YouTube-каналу Redacted он отметил, что войска европейских стран не обладают потенциалом, чтобы противостоять тем, кто сможет дать отпор, поэтому никто в ЕС не заинтересован во вступлении в конфликт на Украине.«”Спустя почти три года это большая ошибка – недооценивать русских, на самом деле они вполне серьезно относятся к защите своей страны”, – заключил полковник.

Ранее радио Sputnik сообщило, что главу МИД РФ Сергея Лаврова рассмешил вопрос об отправке войск западных стран на Украину.

Взято отсюда.

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