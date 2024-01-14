“Создавайте дома”. К украинцам обратились с неожиданным призывом

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал сограждан самостоятельно покупать детали и собирать беспилотные летательные аппараты в домашних условиях.«”Создавайте FPV-дрон дома”, – написал он в Telegram-канале.

Федоров подчеркнул, что “миллион FPV-дронов в год – это реалистичная цель”.

Министр отметил, что производство развивается, но пока компании набирают обороты, украинцы могут двигать страну “к победе” даже в тылу.

Он подчеркнул, что можно пройти курс по сборке беспилотника через Zoom. По словам Федорова, некоторые украинцы уже предали ВСУ свыше 100 самодельных аппаратов, однако часть дронов требует доработки.

Радио Sputnik сообщало, что бойцы ВС РФ нанесли удар по производящему беспилотники заводу в Харьковской области.

Взято отсюда.