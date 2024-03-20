Спасший командира танка “Алеша” боец награжден орденом Мужества

Участник специальной военной операции Сергей Соленов, спасший жизнь командиру танка “Алеша” Александру Левакову, награжден орденом Мужества, сообщили в Минобороны РФ.«”Находясь на переднем крае на одном из направлений в составе добровольческого формирования при выполнении боевой задачи Сергей Соленов (позывной “Колючий”) обнаружил над командиром взвода лейтенантом Александром Леваковым зависший беспилотный летательный аппарат ВСУ. Увидев произведенный в непосредственной близости сброс гранаты, он, не задумываясь, закрыл своим телом Александра Левакова, и тем самым спас ему жизнь”, – говорится в сообщении.

Благодаря мужественному поступку добровольца Александр Леваков продолжил выполнение боевой задачи, а в последующем совершил подвиг, отметили в министерстве.«”Конечно, мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы также. Я считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы свой командирский характер”, – сказал Сергей Соленов.

Александр Леваков приехал на церемонию награждения и пожал руку спасшему его бойцу.«”Самого взрыва я не слышал. Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а сам я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь нашей артиллерии. Из боя я не вышел. Все благодаря ему”, – поделился воспоминаниями Леваков.

Экипаж танка “Алеша” остановил украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожив в бою восемь единиц бронетехники ВСУ.

Ранее радио Sputnik сообщало о награждении активистов, оказывающих поддержку российским войскам в ходе спецоперации.

Взято отсюда.