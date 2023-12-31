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Спецборт МЧС с раненными при обстреле ВСУ Белгорода приземлился в Москве

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Спецборт МЧС с раненными при обстреле ВСУ Белгорода приземлился в Москве

Спецборт МЧС России, на котором находятся раненные в результате массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ, приземлился в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.«”Медицинский спецборт с ранеными прибыл в подмосковный аэропорт Жуковский в 14:10″, – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на протяжении полета рядом с пострадавшими находились медики. Всего на борту 25 раненых, все в тяжелом состоянии, из них шесть детей.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода.

Согласно официальным данным, по состоянию на 08:30 мск воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали.

Повреждения различного характера выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях и на семи объектах социальной инфраструктуры.

В Минобороны РФ проинформировали, что средства ПВО перехватили ракеты “Ольха” и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду.

В ведомстве подчеркнули, что в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

В Минобороны также указали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте, и завели, что преступление не останется безнаказанным.

Впоследствии ведомство рассказало подробности нанесенных по ВСУ и наемникам “ударов возмездия” в ответ на обстрел Белгорода.

Радио Sputnik ранее сообщило, что среди жертв обстрела Белгорода – расследовавший совершенные киевским режимом преступления старший лейтенант юстиции.

Взято отсюда.

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