Спецпосланик США Керри назвал условие для улучшения отношения к России

Если бы Россия участвовала в программе сокращения выбросов в атмосферу, Запад мог бы “относиться лучше” к ее действиям на Украине, заявил экс-госсекретарь США и спецпосланник президента США по климату Джон Керри на брифинге.«

"Если бы Россия хотела проявить добросовестность, она могла бы выйти и объявить о том, какими будут сокращения (выбросов в атмосферу, – ред.), и приложить больше усилий для сокращения выбросов сейчас. <…> Может быть, это позволит людям лучше относиться к тому, что Россия делает на данный момент", – цитирует его телеканал Fox News.

Керри подчеркнул, что Россия могла бы добиться серьезных изменений в вопросах климата, если бы захотела.«

"Я имею в виду, что если у России есть возможность вести боевые действия…, она должна быть в состоянии приложить усилия, чтобы ответственно подойти к проблеме климата", – заключил он.

Ранее стало известно, что Керри покинет свой пост, чтобы помогать в предвыборной кампании президента США Джо Байдена.

Радио Sputnik сообщало, что из-за таяния ледников в Арктике начали подниматься острова.

Взято отсюда.