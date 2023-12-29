Российские спецслужбы сорвали готовящуюся украинской стороной провокацию, которая могла привести к жертвам среди мирного населения, рассказал сотрудник спецслужб России.

По его словам, в ряде Telegram-каналов появилась информация о якобы планирующихся митингах в крупных городах Запорожской области.«

"В ходе оперативной и аналитической работы выяснилось, что целью данных призывов являлось только лишь собрать в определенном месте большой количество людей. После чего с большой долей вероятности могла произойти провокация, которая привела бы ко множеству жертв", – рассказал РИА Новости представитель спецслужб.

Целью таких провокаций, по его словам, является запугивание мирных жителей и дискредитация действующей власти.

Радио Sputnik сообщало, что генерал Войск РХБЗ предупредил о готовящейся украинской провокации.

Взято отсюда.