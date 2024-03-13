Спикер парламента Словакии признал, что военным путем Россию не победить

Военным путем Россию не победить, и достигнуть мира на Украине будет не просто, но начать переговоры необходимо, считает председатель парламента Словакии, один из кандидатов в президенты республики Петер Пеллегрини.«”Это (мир на Украине, – ред.) не будет простым, я не наивный человек. Мы были свидетелями большого числа военных конфликтов, и лишь их малая часть закончилась капитуляцией одной из сторон, большинство их завершилось миром или переговорами о мире. Если кто-то думает, что ядерную державу, которой является Россия, можно поразить в военном плане без того, чтобы произошла катастрофа, то я так не думаю”, – приводит РИА Новости слова Пеллегрини.

В интервью “Словацкому радио” он отметил, что необходимо дипломатическое решение конфликта, а для этого следует добиться устойчивого прекращения огня.«”У Словакии четкая позиция: мы знаем, кто агрессор, кто кого атаковал, кто нарушил международное право, но мы хотим мира. Конечно, мира справедливого, устойчивого и на основе международного права. Как можно критиковать Словакию за то, что мы хотим скорейшей остановки кровопролития? Ведь только после этого можно начать дискуссию о том, как будет выглядеть окончательное решение (конфликта, – ред.)”, – сказал Пеллегрини.

Политик не исключил провала переговоров, однако, по его словам, невозможно прогнозировать результат, даже не попытавшись начать договариваться.

Радио Sputnik ранее писало, какое условие для переговоров по поводу Украины назвал президент РФ Владимир Путин.

Взято отсюда.