“Спрут, который крепко всех держит”. Что задумала западная партия войны

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что будет проведена дисциплинарная проверка в отношении офицеров – участников разговора про возможную атаку на Крымский мост с помощью немецких ракет Taurus.

При этом он уточнил, что “в настоящее время в повестке нет персональных последствий”. Писториус добавил, что он не позволит “своим лучшим офицерам” стать “жертвами российских игр”.

Ранее министр назвал публикацию разговора “частью информационной войны”, которую, по его словам, ведет Москва.

В эфире радио Sputnik политолог Антон Хащенко прокомментировал реакцию в Минобороны ФРГ на публикацию беседы офицеров бундесвера.«

"Версия Писториуса, что это все российская пропаганда при том, что сам разговор признан правдой – это потому что больше нечего сказать… Слитые переговоры – это большая проблема для так называемой партии войны. В головах многих партия войны представляется коалицией агрессивных государств, но это нечто большее. Это некий спрут, который присутствует в любой стране натовской оси и не только… Где-то этот спрут присутствует более явно, его возглавляют лидеры государств – это Прибалтика, Польша, Великобритания, теперь, наверное, еще и Франция. А где-то менее явно, в полулегальном статусе. Вроде как руководители этих стран не хотят эскалации, но их поддавливают, ими манипулируют, представители партии войны носят им какие-то данные и они им доверяют. И на основании этих ошибочных данных могут любые решения приниматься. Это важно для понимания, как все устроено – речь идет не о каких-то мифических ценностях единения Запада, а о работе вот этого спрута, который крепко всех держит за причинные места", – пояснил Хащенко.

По реакции официальных лиц ФРГ можно предположить, что Писториус и Шольц находятся в разных лагерях, продолжил он.«”Из расшифровки переговоров, из заявлений Шольца и всех остальных мы видим, что все эти переговоры шли за спиной Шольца, видимо, чтобы в дальнейшем его поддавить. И главным действующим лицом здесь, я считаю, выступает Писториус, которого недавно называли наиболее вероятной заменой Шольца… А Писториус, на мой взгляд, напрямую входит в ту самую партию войны”, – так видит ситуацию политолог.

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала 1 марта аудиозапись и расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост немецкими крылатыми ракетами Taurus.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявлял, что Берлин не передаст Киеву ракеты Taurus, чтобы не стать участником конфликта.

Программу с участием Антона Хащенко слушайте здесь. Итоги. ВечерТрудовые мигранты в Москве, ордеры МУС и президентская гонка в СШАВчера, 19:04

Взято отсюда.