“Спустила охрану”. Финский журналист рассказал, как бежал в Россию

Финский журналист Кости Хейсканен рассказал, как один неудобный вопрос о Донбассе стал причиной его переезда в Россию.

В беседе с “Царьградом” он отметил, что после начала спецоперации на Украине обращался к финским властям с призывом разобраться в истоках конфликта, а не обвинять Россию. В июле 2022 года в Хельсинки Хейсканен попытался поговорить с бывшим премьером Финляндии Санной Марин.«

"Задал ей вопрос, что если у нас в Финляндии демократия, то почему же вы не поедете в Донбасс, в Мариуполь, в Донецк и не увидите сами своими глазами? На что она спустила на меня свою охрану", – рассказал журналист телеканалу.

Тогда Хейсканен понял, что в Финляндии ему находиться небезопасно и принял решение переехать в Россию.

Радио Sputnik писало, что Финляндия может навсегда закрыть два КПП на границе с Россией.

Взято отсюда.