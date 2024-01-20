Депутат Госдумы назвал их употребление «покушением на культурное наследие»

Признать феминитивы экстремизмом призвал депутат Госдумы Виталий Милонов. До этого стали известны детали решения Верховного суда РФ о признании ЛГБТ* экстремизмом. Среди прочего в решении судьи говорится о том, что использование феминитивов является особенностью ЛГБТ*. MSK1.RU поговорил с Виталием Милоновым о том, почему он считает феминитивы вредными и призывает к их запрету.

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Видео: MSK1.RU

— Феминитив — это некая выраженная форма несогласия с традиционным распределением мужского и женского рода через намеренное искажение русского языка. Безусловно, носители этих феминитивов, те, кто хочет их использовать, тем самым выражают свой радикальный протест против принятой системы отношений между мужчиной и женщиной, — заявил MSK1.RU политик. — ЛГБТ*-движение подходит весьма творчески к собственной пропаганде и воплощено в некоторых символах, таких как мутантский радужный флаг или еще определенные символы.

Вместе с этим Милонов уточнил, что таких феминитивов, как «учительница, писательница», это не касается: они входят в общепринятое употребление и отображены в словарях. Речь, по его словам, идет о «преднамеренном искажении» установленных норм русского языка и «насильственном изменении рода в слове, например, редакторка».

— Я просто не очень хорошо знаю весь этот срам, который левацкие немытые бабищи используют. Тем не менее они весьма режут слух. Бабушки нынешних лесбиянок и ЛГБТ*-активисток, вся эта левацкая мразь троцкистская, которая была, они очень много наобразовывали в русском языке слов: тракторина, пистелина и так далее. И пытались это ввести в норму, но этого не произошло, — уточнил Милонов.

При этом сажать за использование феминитивов, по мнению Милонова, никого не будут: якобы они уже попадают под «другие нормы административного и уголовного законодательства». А люди, которые их употребляют, участвуют в «деструктивной политической деятельности» и «покушаются на культурное наследие»

— Что касается экстремизма, это уголовное законодательство. Предположим, материалы могут быть просто не допущены. Государственные органы могут потребовать не использовать такие выражения. Поэтому уголовным наказанием здесь пугать никого не надо, вряд ли кто-то сядет за это, — заявил депутат Госдумы.

Вместе с этим политик «придумал» и новое «наказание для ЛГБТ*-комьюнити, которое активно себя рекламирует».

— Не для людей, которые страдают от своей неправильной сексуальной ориентации, а про тех, кто занимается активным продвижением. Это, конечно, еще и помощь врачей. Вот эта помощь у нас совершенно, так сказать, пропущенная. Этих людей, многих, конечно, можно было бы проконсультировать, и грамотные психиатры могли бы этих людей наставить на путь истинный, — заключил Милонов.

Напомним, 30 ноября Верховный суд признал «Международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его. Юристы рассказали, какие последствия и для кого за этим последуют. Ранее стало известно решение Верховного суда РФ, который признал ЛГБТ* экстремистским движением. Феминитивы признали признаком участия в нем. Мы рассказывали, что произошло после признания ЛГБТ* экстремизмом.

* Деятельность ЛГБТ запрещена на территории РФ.

Взято Источник

20.01.2024