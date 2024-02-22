Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Брянской областью

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото

Система противовоздушной обороны уничтожила над Брянской областью беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.«”Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны России”, — написал он в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет, на месте работают представители оперативных и экстренных служб, добавил Богомаз.

Радио Sputnik ранее сообщало, что силы ПВО уничтожили в Калужской и Брянской областях два украинских дрона.

Взято отсюда.