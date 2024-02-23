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Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Курской областью

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Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Курской областью

Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка киевского режима атаковать объекты на территории России пресечена в 10:20 по мск. ВСУ использовали беспилотники самолетного типа. «

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Накануне радио Sputnik сообщило, что силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Брянской областью.

Взято отсюда.

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